UFFICIALE – Inter Women, Simonetti a titolo definitivo dalla Roma

Una conferma per la nuova Inter Women targata Rita Guarino. Il club nerazzurro, attraverso una nota ufficiale, ha confermato l’acquisto di Flaminia Simonetti dalla Roma a titolo definitivo

CONFERME – Flaminia Simonetti rimarrà all’Inter Women. La centrocampista, lo scorso anno in nerazzurro con la formula del prestito, è stata acquistata a titolo definitivo dalla Roma. Di seguito il comunicato del club: “FC Internazionale Milano comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla AS Roma Flaminia Simonetti. Dopo la stagione in prestito, la centrocampista classe 1997 rimane in nerazzurro”.

Fonte: inter.it