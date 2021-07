Keita legato (anche) all’operazione Nandez: le percentuali dell’Inter – SI

Keita può tornare all’Inter in questa sessione di mercato, sebbene non si possa ancora parlare di operazione in discesa. Anzi. Pedullà – giornalista di “Sportitalia” – a “Sportitalia Mercato” sull’emittente stessa fa il punto della situazione sull’attacco nerazzurro

STAFFETTA IN ATTACCO – Il nome di Keita Baldé è tornato di moda per l’Inter in virtù di una combinazione di situazioni. In particolare, l’arrivo di Simone Inzaghi a Milano. Oltre al contratto in scadenza 30 giugno 2022. Ed è una pista che va seguita per l’Inter se Andrea Pinamonti entra nell’operazione Nahitan Nandez (vedi aggiornamento). In alternativa alla maxi operazione con il Cagliari, il classe ’95 senegalese deve comunque attendere la partenza di Pinamonti in qualsiasi altra direzione. Per il giornalista Alfredo Pedullà le percentuali di rivedere Keita in nerazzurro sono leggermente superiori a quelle della sua permanenza al Monaco, 55% contro 45%.