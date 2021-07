Lugano-Inter, Calhanoglu non sarà a disposizione di Inzaghi: i motivi – TS

Lugano-Inter andrà in scena questa sera alle 20:30. Si tratta della prima uscita di Inzaghi alla guida dei nerazzurri. Il match, però, come riportato dal “Tuttosport” oggi in edicola, non avrà Hakan Calhanoglu fra i suoi protagonisti

ASSENTE – Lugano-Inter andrà in scena questa sera alle 20:30. Tra i protagonisti del match, secondo quanto riportato dal “Tuttosport”, non ci sarà Hakan Calhanoglu. Il turco, infatti, nel corso della serata di ieri ha lasciato il ritiro nerazzurro ad Appiano Gentile per raggiungere la famiglia per il matrimonio del fratello, di cui è il testimone. Bisognerà attendere, quindi, per la prima uscita con la nuova maglia di Calhanoglu. Per il match di stasera, quindi Inzaghi, presumibilmente, darà spazio ai giovani.

Fonte: Federico Masini – Tuttosport