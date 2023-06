L’Inter attende il rilancio dell’Al-Nassr per Brozovic: fissata una data

L’Inter è in attesa di un’offerta scritta e ufficiale da parte dell’Al-Nassr per Marcelo Brozovic (vedi QUI): i nerazzurri vogliono il rilancio per chiudere l’operazione e aprire al trasferimento. A riferirlo è Gianluca Di Marzio.

Fonte: Gianlucadimarzio.com