Insigne legato a Correa sul triplice asse Inter-Lazio-Napoli: la situazione – SM

Insigne si allontana dai radar dell’Inter ma continua a essere indirettamente protagonista di una possibile operazione di mercato. Secondo quanto riportato da “Sport Mediaset”, il suo futuro lontano da Napoli in un certo senso può facilitare l’addio di Correa alla Lazio… all’Inter

SCAMBIO DI MAGLIE – In attesa di Edin Dzeko dalla Roma (vedi aggiornamento), l’Inter va alla ricerca di un altro attaccante. Prima di cedere Romelu Lukaku al Chelsea aveva provato a bloccare Duvan Zapata, ma l’Atalanta non lo libera. In quel caso, l’Inter andrà su Joaquin Correa, per il quale la Lazio chiede almeno 35 milioni di euro. Che l’Inter proverà a trattare. Per quanto riguarda Lorenzo Insigne, sembra più una proposta del suo procuratore che un’idea concreta dell’Inter. Tutto ciò a conferma della possibile fine della storia con il Napoli. In caso di addio di Insigne al Napoli, può spuntarla la Lazio, proprio per sostituire Correa, qualora andasse all’Inter. Come ricostruito da “Sport Mediaset” nel TG sportivo in onda su Italia 1, questo triplice asse di mercato potrebbe sbloccare la situazione dell’Inter in attacco.