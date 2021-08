Dzeko-Inter ‘distanti’ altri 700 mila euro. Vlahovic impossibile, Pinamonti in B? – SM

Dzeko è solo virtualmente un nuovo acquisto dell’Inter, perché l’accordo non può essere ancora formalizzato se prima non viene concluso il suo rapporto con la Roma. Come riportato da “Sport Mediaset”, nel frattempo si allontana da Milano il colpo Vlahovic… e con lui anche Pinamonti

ATTACCO INTER – I sogni nerazzurri su Dusan Vlahovic rischiano di restare tali, perché l’attaccante serbo resterà alla Fiorentina nonostante le grandi offerte ricevute. Soprattutto dall’estero (Atletico Madrid in primis, ndr). L’attacco interista si rinnoverà dopo l’addio di Romelu Lukaku con l’arrivo ufficiale di Edin Dzeko dalla Roma. C’è da superare l’intoppo che non ne permette l’ufficializzazione: ballano circa 700 mila euro. Cifra che non riguarda l’Inter ma che l’attaccante bosniaco pretende dalla Roma e relative alle ultime due mensilità. La Roma per il momento fa muro perché si aspetta che sia Dzeko a rinunciare dopo essere stato liberato per l’Inter. In uscita anche Andrea Pinamonti: c’è l’offerta dell’Empoli oltre a quella dell’Udinese in Serie A, ma attenzione anche al Crotone in Serie B. Questo quanto ripreso da “Sport Mediaset” nel TG sportivo in onda su Italia 1.