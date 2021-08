Insigne-Inter, contatti e pensiero forte: possibile soluzione a breve – Sky

Gianluca Di Marzio ha lanciato Insigne all’Inter circa un’ora fa (vedi articolo). Nell’edizione dedicata al calciomercato di Sky Sport 24 sono arrivati ulteriori aggiornamenti dal giornalista su questa opzione.

NOME NUOVO – Ecco cosa fa sapere Gianluca Di Marzio: «Il nome caldissimo di queste ore è Lorenzo Insigne. C’è stato oggi un appuntamento fra l’agente Vincenzo Pisacane e il Napoli che non ha portato a nulla. Si sta seriamente valutando l’ipotesi di andare via prima della scadenza: la soluzione in serata potrebbe chiamarsi Inter. C’è un’idea, c’è un pensiero forte, ci sono stati anche dei primi contatti per capire la fattibilità. Per quello che sarebbe a zero sarebbe un’altra storia, stiamo parlando di questo finale di calciomercato. L’Inter aveva individuato in Duvan Zapata la prima pista, voleva valutare le opportunità. L’Atalanta oggi, se non trova un sostituto, non lo vende. Joaquin Correa è concreta, ma la Lazio vale quaranta milioni di euro: c’è una cena col suo agente (vedi articolo). Quanto vale Insigne? C’è la possibilità che Aurelio De Laurentiis dica di no e non si muova».