Il Tottenham ha un obiettivo per NdombÃ©lÃ©, Inter lontana?

Il Tottenham ha un obiettivo per Ndombélé, Inter lontana?

Tanguy Ndombélé è un obiettivo di mercato molto importante per l’Inter, ma i nerazzurri devono fare i conti con l’alta valutazione del centrocampista francese in quanto il Tottenham non vuole realizzare una minusvalenza

L’Inter è fortemente interessata a Tanguy Ndombélé, centrocampista francese del Tottenham, tanto da aver messo sul tavolo addirittura la possibilità di uno scambio con Milan Skriniar. La trattativa però non si annuncia facile, il Tottenham infatti ha acquistato il giocatore appena un anno fa e l’obiettivo del club londinese è quantomeno non realizzare una minusvalenza. La quotazione minima che gli Spurs avrebbero dato al giocatore è di 70 milioni di euro, una cifra che l’Inter difficilmente sarà disposta a spendere.

