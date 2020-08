Inter-Conte, la tregua funziona. Obiettivo Europa League alla portata – Sky

L’Inter è reduce da ben 4 vittorie consecutive, considerando le ultime tre partite in Serie A e la vittoria contro il Getafe in Europa League. I nerazzurri, guidati da Antonio Conte, possono puntare a vincere il trofeo. L’analisi di “Sky Sport”

OBIETTIVO – Il patto tra Conte e l’Inter funziona. I nerazzurri ci credono e vogliono andare avanti in Europa League. Alcune frizioni non si possono risolvere, servirà un confronto a fine stagione. È stata apprezzata però la questione Sanchez, tassello fondamentale per costruire una squadra vincente. La squadra sembra tornata quella di inizio campionato, 3-5-2 solido e che tiene bene il campo. I nerazzurri, infatti, ha disputato la quinta partita di fila senza prendere gol. Anche Eriksen, tornato al gol, da segnali positivi. L’Inter, davanti, adesso ha due partite non impossibili: quella di lunedì contro il Bayer Leverkusen ed un eventuale semifinale contro lo Shaktar o il Basilea. L’Inter può crederci.