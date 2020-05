Icardi-PSG affare complesso, Conte rifiuta due contropartite – SM

Il PSG è intenzionato a riscattare Mauro Icardi, ma non alle cifre stabilite in estate al momento di prendere il giocatore in prestito dall’Inter. Le possibili contropartite per abbassare il prezzo non convincono Antonio Conte

Dopo alcune settimane di voci contrastanti, pare che il PSG si sia deciso di riscattare Mauro Icardi, ma non avrebbe intenzione di sborsare i 70 milioni per il riscatto stabiliti con l’Inter la scorsa estate. I parigini vogliono lo sconto, ma l’Inter non è intenzionata a fare passi indietro. Ogni trattativa inoltre dovrà passare attraverso l’approvazione di Antonio Conte e secondo “Sport Mediaset” il tecnico non è convinto da Draxler e Paredes, possibili contropartite proposte dal club parigino per abbassare il prezzo dell’ex capitano nerazzurro