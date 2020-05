Premier League a rischio? Ci sono tre club “ribelli” – SM

La Premier League, esattamente come la Serie A e la Liga Spagnola, è alle prese col dilemma sulla ripartenza dopo lo stop per il Coronavirus. Tre club sembrano essere decisi a mettersi di traverso

Anche la Premier League potrebbe essere a rischio riapertura. In teoria il massimo campionato inglese, come la Serie A, sta elaborando dei progetti e dei piani per poter riprendere e concludere con le ultime giornate mancanti prima dello stop, ma ci sono alcuni club “ribelli” pronti a mettersi di traverso. Secondo “Sport Mediaset” in questo momento sono tre, il Watford il Brighton e l’Aston Villa che si dichiarano contrari a riprendere anche con le partite disputate a porte chiuse.