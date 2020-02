Icardi per il Barcellona! Altra opzione Inter dopo Lautaro Martinez: 2 contro

Condividi questo articolo

Icardi potrebbe clamorosamente entrare nel mirino del Barcellona: a riportarlo è El Desmarque. Il giornale sottolinea la necessità blaugrana di ristrutturare l’attacco in estate. Dopo Lautaro Martinez, occhi su un altro attaccante dell’Inter. Di seguito i dettagli

DOPPIA IPOTESI ARGENTINA – Il Barcellona è vicinissimo a Braithwaite, ma in estate è pronto un colpo di alto livello in attacco. I blaugrana hanno puntato con forza Lautaro Martinez, ma non è l’unica punta di proprietà dell’Inter a essere seguita. Occhio, secondo quanto riportato dal giornale spagnolo, a Mauro Icardi. Il calciatore in prestito al PSG non è ancora certo del riscatto e arriverebbe a prezzi inferiori rispetto a Lautaro. Ha, però, due difetti: una personalità complicata e la presenza ingombrante della moglie Wanda Nara (qui le sue parole a Chi).