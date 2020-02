Atalanta-Valencia: notte da sogno! Poker: Hateboer x2, Ilicic maestoso

Atalanta-Valencia, partita valida per l’andata degli Ottavi di Champions League (qui le parole odierne di Castagne sull’Inter), è appena terminata con il punteggio di 4-1. Grande vittoria a San Siro per gli uomini di Gasperini che hanno preso il largo con cinismo e un paio di gol spettacolari (Hateboer e Ilicic protagonisti). Ecco le fasi salienti della partita

POKER SERVITO – Atalanta-Valencia termina tutta in favore dei nerazzurri. Gomez è scatenato e serve un grande assist per l’1-0 di Hateboer al 16esimo. E’ solo il preludio ad una notte da sogno: al 42esimo Ilicic raddoppia con una grande conclusione dalla distanza. Nel secondo tempo, l’Atalanta conferma il suo cinismo: grandissimo gol di Freuler per il 3-0 e sei minuti dopo Hateboer fa doppietta. Il Valencia riesce ad accorciare le distanze con Cheryshev, fissando il punteggio sul 4-1. Finisce così la partita, con la gioia dei tifosi bergamaschi presenti a San Siro.