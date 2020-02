Marcos Alonso piace. Inter vs Chelsea: la decisione. 2 fattori: ecco la cifra

Marcos Alonso è stato a lungo accostato all’Inter durante il mercato di gennaio, ma il prezzo richiesto dal Chelsea è stato inaccessibile (qui l’articolo). I rumors, però, proseguono in vista della prossima estate, quando i nerazzurri potrebbero tornare alla carica. Di seguito le ultime indiscrezioni da “Calciomercato.com”

OBIETTIVO AL PREZZO GIUSTO – Marcos Alonso è indubbiamente un pallino di Conte, ma l’Inter a gennaio ha preso una decisione coerente. Non ha voluto svenarsi per un calciatore neanche titolare al Chelsea. La richiesta di 30 milioni, infatti, è decisamente eccessiva. Il discorso potrebbe essere nuovamente intrapreso in estate, ma bisognerà considerare i due fattori essenziale. Il primo è la permanenza di Lampard: Alonso potrebbe forzare la mano per partire. Poi, come detto, il prezzo: il laterale piace, ma al prezzo giusto.