Icardi dall’Inter al PSG, ufficiale a ore: c’è pure la clausola “anti-Juventus”

Mauro Icardi a breve non sarà più di proprietà dell’Inter. Come riportato in serata (vedi articolo) è in arrivo l’accordo col PSG, che renderà definitivo il trasferimento dopo il prestito di questa stagione. Il “Corriere della Sera”, sul proprio sito, svela la situazione legata alla Juventus.

UN OCCHIO ALLA JUVENTUS – Mauro Icardi sta per lasciare l’Inter anche a livello formale. Dopo il prestito della scorsa estate, con diritto di riscatto a settanta milioni, è stato raggiunto l’accordo col PSG per tramutarlo in trasferimento definitivo. Nelle prossime ore, secondo il “Corriere della Sera”, dovrebbe già arrivare l’ufficialità da parte dei due club. Ci sarà uno sconto, perché le società hanno chiuso la trattativa per cinquanta milioni di euro più otto di bonus. Già definito il contratto di Icardi col PSG: dieci milioni di euro a stagione fino al 30 giugno 2024. Non è però finita, perché l’Inter ha anche confermato la clausola per evitare il “saccheggio” da parte della Juventus. Nel caso in cui dovesse essere ceduto successivamente a un club italiano, bianconeri in primis, i francesi dovrebbero pagare dieci milioni di euro in più. Dal PSG potrebbe arrivare Edinson Cavani (con Lautaro Martinez al Barcellona), ma intanto Icardi è ormai il passato per l’Inter.

