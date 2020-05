Icardi-PSG siamo ai dettagli! 50+8, si definitivo a un passo. Addio Inter

Icardi e il PSG sono sempre più vicini a continuare insieme. L’attaccante argentino, ancora di proprietà dell’Inter, dovrebbe essere riscattato dai francesi nelle prossime ore. “Gazzetta.it” aggiorna sullo stato della trattativa e su tutte le cifre

VERSO L’ACCORDO – Il prestito di Maurito al PSG prevede una clausola d’acquisto da 70 milioni di euro in scadenza domenica. Con l’Inter, però, come confermato da Ausilio, si ragiona su una cifra un po’ più bassa. Come riporta la Gazzetta, l’accordo ora sembra veramente vicino per 50 milioni più 8 di bonus. Sono ore caldissime per la trattativa e l’affare sembra ormai ai dettagli. Icardi dovrebbe avere un contratto con i campioni di Francia fino al 2024.