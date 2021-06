Icardi alla Juventus è una voce che torna ciclicamente in ogni sessione di mercato. Tuttavia, secondo quanto fa notare il giornalista di Sky Sport Fabrizio Romano, l’ultimo tentativo reale dei bianconeri è quando l’argentino era ancora all’Inter.

NULLA DI VERO – Questa settimana si è parlato di nuovo di Mauro Icardi alla Juventus, complice un post sui social dell’argentino. L’ex capitano dell’Inter, trasferitosi al PSG per cinquanta milioni più ventidue di bonus (vedi articolo), è uno dei nomi in orbita bianconera. Ma, secondo Fabrizio Romano, non c’è nulla di concreto. Il giornalista, in collegamento con Sky Sport 24, fa sapere: «C’è stato anche più di un tentativo. La Juventus ci ha provato tante volte in maniera diversa, l’ultima volta due anni fa all’arrivo di Antonio Conte all’Inter. Aveva trovato però la soluzione PSG per Icardi».