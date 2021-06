Mancini: «Dispiace per infortunio Sensi. Meritava di andare agli Europei»

L’Italia ha perso due centrocampisti nella marcia verso gli Europei: prima Sensi, oggi Pellegrini (vedi articolo). Roberto Mancini, intervistato da Marco Nosotti per Sky Sport 24, si rammarica per i due forfait.

DOPPIA ASSENZA – Roberto Mancini, alla vigilia di Turchia-Italia, fa il punto sugli infortunati: «C’è dispiaciuto per l’infortunio di Stefano Sensi e ieri di Lorenzo Pellegrini. Erano giocatori importanti per noi: Pellegrini può ricoprire tanti ruoli, Sensi uguale. Si sarebbero meritati entrambi di giocare questi Europei, però è una cosa che può capitare in questo lavoro. Credo che sia importante creare empatia in questo gruppo, per andare avanti nei momenti di difficoltà».