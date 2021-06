Lautaro Martinez resta accostato al Barcellona, ma nonostante le aperture dell’agente (vedi articolo) non è proprio così. Il quotidiano catalano Sport, che ieri ha intervistato chi assiste l’argentino, non dà l’affare come scontato: anzi.

OPZIONE EVENTUALE – Lautaro Martinez e il Barcellona restano un’idea, ma nulla di più. Per il momento è più l’attaccante dell’Inter, complici anche le dichiarazioni del suo agente Alejandro Camano, che si lascia desiderare che una trattativa concreta, stando al quotidiano catalano Sport. Il motivo per cui il rinnovo con l’Inter non si è concluso, per ora, è legato alla volontà di aspettare un’offerta dal Barcellona. Così completerebbe un tridente tutto argentino con Sergio Aguero e Lionel Messi, con cui ora condivide il ritiro dell’Argentina in vista della Copa América. A oggi, secondo Sport, i catalani però non si sono mossi in maniera formale dopo le trattative sfumate lo scorso anno. Sullo sfondo resta l’Atlético Madrid: Diego Pablo Simeone è da tempo un estimatore di Lautaro Martinez.

Fonte: Sport