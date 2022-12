Hakimi vuole tornare all’Inter come Lukaku! Una ragione per sperare – CdS

Hakimi a questi Mondiali ha ricordato a tutti il suo enorme valore, raccogliendo l’affetto dei tifosi dell’Inter. Abbondantemente ricambiato, perché il Corriere dello Sport ribadisce come voglia tornare.

DI RITORNO… BIS? – Così come avvenuto con Romelu Lukaku, anche l’altra cessione pesante dell’Inter nell’estate 2021 vuole tornare. È Achraf Hakimi, passato al PSG per sessantotto milioni di euro e sostituito da Denzel Dumfries. A Parigi non se la sta passando male, è pur sempre un titolare della squadra di Christophe Galtier, però non sembra essere la stessa cosa. Già negli scorsi giorni si è parlato di desiderio di tornare all’Inter da parte di Hakimi, che il Corriere dello Sport ribadisce segnalando come l’abbia confidato ad alcuni suoi ex compagni del 2020-2021. Non si può pensare a un trasferimento a gennaio, ma il suo sogno è “imitare” Lukaku e fare il percorso inverso Parigi-Milano a fine stagione. La nostalgia della città e dell’Inter è un motivo per cui si può sperare nel grande ritorno di Hakimi, che non può essere considerato impossibile visto il precedente.

Fonte: Corriere dello Sport – Roberto Maida