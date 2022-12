Inter, per il rinnovo di Skriniar prevale fiducia, ma rimane la paura – CdS

Come detto anche qui, l’Inter ha fiducia per il rinnovo di Milan Skriniar. Tuttavia, è tutto nelle mani dello slovacco, che dovrà compiere una sorta di scelta di vita, accettando uno stipendio più basso per restare in nerazzurro

FIDUCIA E PAURA – I rappresentanti di Milan Skriniar vorrebbero che l’Inter si spingesse a un’offerta di 7 milioni per lo slovacco. Il club rimane fermo a 6 per non sforare con il tetto ingaggi, che al momento vede il suo massimo nell’ingaggio di Marcelo Brozovic, pari a 6,5 milioni. Il difensore dovrebbe quindi accontentarsi di uno stipendio più basso, nonostante il PSG sia pronto a offrirgliene 9,5. Il classe ’95 dovrà quindi compiere una vera e propria scelta di vita, con un occhio di riguardo anche alla volontà della moglie Barbora. Nel caso in cui decidesse di non rinnovare, la cosa certa è che non verrà venduto a gennaio per recuperare soldi. La fumata nera, in ogni caso, è un’eventualità che l’Inter al momento non considera.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno