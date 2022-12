Skriniar, settimana decisiva per il rinnovo: persiste la fiducia – CdS

L’Inter attende una risposta definitiva da Milan Skriniar per il rinnovo del contratto. Dalle parti di Viale Liberazione continua a esserci fiducia sulla buona riuscita dell’operazione. La settimana appena iniziata potrebbe essere quella decisiva

FIDUCIA NEL RINNOVO – L’Inter conta di chiudere il rinnovo di Milan Skriniar entro Natale. Lo slovacco, negli incontri precedentemente tenutisi, si è dimostrato aperto a rinnovare il suo contratto. L’offerta dell’Inter, come è noto, si attesta sui 6 milioni. Potrebbero esserci dei ritocchi per quanto riguarda i premi e un bonus alla firma, ma le cifre rimangono quelle. In settimana l’Inter attende una risposta da parte del difensore e del suo agente Roberto Ristici. Tuttalpiù potrebbe arrivare una controproposta, che dovrà però rispettare certi limiti. L’Inter, dal canto suo, ha già affermato di non poter arrivare ai 9,5 milioni di euro che il PSG offriva al numero 37 quest’estate.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno