Per Hakimi passa in pole position il Chelsea, anziché il PSG, perché può offrire due contropartite tecniche all’Inter. Gianluca Di Marzio questa sera ha dato novità sui nerazzurri: ecco come si è espresso nel corso di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport.

OPERAZIONE POSSIBILE – Ecco l’aggiornamento di Gianluca Di Marzio: «Per Achraf Hakimi le offerte sono arrivate da Chelsea e PSG. Hanno offerto sessanta milioni, l’Inter ne vuole ottanta. Col Chelsea il dialogo è più propositivo, possono essere inserite una o due contropartite tecniche gradite all’Inter, penso più una. C’è il nome di Emerson Palmieri ma anche di Andreas Christensen, che all’Inter piace da anni e potrebbe favorire il passaggio di Hakimi al Chelsea. Attenzione più a loro che al PSG».