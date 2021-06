Ranocchia verso la permanenza all’Inter, stessa percentuale Dimarco – SI

Ranocchia è in cerca di rinnovo last minute con l’Inter, che deve prendere una decisione anche sul rientrante Dimarco. Il giornalista Pedullà, nel corso di “Sportitalia Mercato” su Sportitalia, dà le percentuali di permanenza dei due calciatori

PANCHINA LUNGA – Il mercato dell’Inter ruota anche intorno a nomi minori, utili soprattutto per allungare la panchina. In difesa Andrea Ranocchia, in scadenza di contratto a fine mese, può restare. L’alternativa per il centrale difensivo classe ’88, in caso di fumata nera con l’Inter, è trovare un altro contratto in Serie A. Di rientro dal prestito all’Hellas Verona, anche Federico Dimarco è possibile che resti all’Inter, perché può essere utile a Simone Inzaghi sulla fascia sinistra. L’esterno mancino classe ’97 piace anche al Torino. La percentuale di permanenza di Ranocchia e Dimarco a Milano è pari al 70%, oggi. Questo l’aggiornamento dell’esperto di mercato Alfredo Pedullà, dopo aver fatto il punto sulle possibili uscite (vedi articolo).