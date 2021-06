Joao Mario sembrava destinato a restare allo Sporting CP per una cifra attorno agli otto milioni di euro (vedi articolo). Ora, invece, risultano esserci problemi fra l’Inter e il club portoghese: i nerazzurri hanno altre due squadre interessate. Lo riporta Gianluca Di Marzio, in chiusura di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport.

LE NOVITÀ – Per Gianluca Di Marzio l’Inter fa progressi in difesa ma ha un problema a centrocampo: «Oggi la dirigenza ha fatto un’offerta sia ad Ashley Young sia ad Andrea Ranocchia, un altro anno di contratto per rimanere. Sta aspettando le loro risposte. C’è la possibilità che torni Zinho Vanheusden dallo Standard Liegi. Poi Joao Mario: c’è stato un rallentamento forte, anche alcune frizioni con lo Sporting che oggi ha giocato al ribasso. Per questo adesso sta trattando con Nizza e Villarreal».