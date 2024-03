Gudmundsson finisce nel mirino dell’Inter! In Italia è lotta a tre − TS

Albert Gudmundsson nel mirino dell’Inter per la prossima stagione. A raccontarlo i colleghi di Tuttosport. Il centravanti islandese, oggi in forza al Genoa, piace anche ad altri due club italiani.

IL PROFILO − Occhi su Gudmundsson in vista della prossima stagione. L’Inter ha bisogno di rafforzare il proprio in attacco, già peraltro in fase di gestazione. Con Lautaro Martinez e Thuram sicuri di farne parte, con Taremi in arrivo, ci sono altre due caselle da riempire, dal momento che sia Sanchez che Arnautovic sono destinati a lasciare Appiano Gentile. Oltre all’idea di riportare a casa Valentin Carboni, in casa Inter c’è la sensazione, sottolinea Tuttosport, che per affrontare una nuova stagione ricca di impegni con la Super Champions League il Mondiale per Club, sia necessario avere in rosa cinque attaccanti di pari livello o quasi. Il genoano Gudmundsson piace non solo per la sua grande qualità, ma anche perché può giocare in tutte le posizioni dell’attacco: da prima a seconda punta, fino a trequartista. Sul giocatore ci sono anche Juventus e Fiorentina. A proposito della Viola, ricorda Tuttosport, a gennaio ha avanzato al Genoa un’offerta da 23 milioni di euro, rispedita al mittente dallo stesso Grifone. Quanto all’ingaggio, Gudmundsson prende 1.2 milioni di euro. Da questo punto di vista, all’Inter salirebbe fino a 2.5 andando proprio a sostituire l’attuale stipendio di Alexis Sanchez.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino