Gravillon, niente riscatto: torna all’Inter! Futuro tutto da scrivere: gli scenari

Gravillon farà nuovamente ritorno all’Inter, dopo il prestito di una sola stagione in Francia al Lorient. Il club bretone ha deciso di non riscattare il difensore centrale, valutando alta la cifra pattuita precedentemente con la società nerazzurra

RITORNO ALL’INTER − Niente riscatto per Andreaw Gravillon, che dopo il prestito in Francia tra le fila del Lorient, ritornerà nuovamente all’Inter. Come anticipato nei giorni scorsi (vedi articolo), il difensore centrale − classe 1998 − non è stato riscattato dal club bretone, che ha giudicato troppo alta la cifra di 4,5 milioni richiesta dall’Inter. Nonostante un buon campionato di Ligue 1 (26 presenze con un gol e due assist), soprattutto inizialmente, e la stima del tecnico del Lorient Christophe Pelissier, Gravillon non ha ottenuto la riconferma. Dure a tal proposito, le parole del 23enne che è rimasto amareggiato per la mancata fiducia. Adesso, il difensore tornerà nuovamente ad Appiano Gentile, dove sarà valutato dal nuovo allenatore Simone Inzaghi. Difficile ma non impossibile la permanenza all’Inter. Il club, tuttavia, preferisce monetizzare e dovrà decidere se fare plusvalenza cedendolo altrove a titolo definitivo oppure optare per un altro prestito.