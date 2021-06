Ausilio a colloquio con Inzaghi: si progetta la nuova Inter. Poi ecco Marotta – Sky

Ausilio ha accolto Inzaghi all’Inter, seguito da Marotta. In casa nerazzurra si lavora, finalmente al completo, in vista della prossima stagione. Come riportato a Marco Bovicelli – giornalista di “Sky Sport” -, ad Appiano Gentile è già stato preso il tema mercato

NUOVA INTER – Ad Appiano Gentile è stato accolto Simone Inzaghi, nuovo allenatore nerazzurro. La dirigenza dell’Inter ha fatto sentire subito tutta la sua vicinanza al nuovo tecnico. In particolare il Direttore Sportivo Piero Ausilio, con cui è stato a colloquio dal primo momento. Tema, ovviamente, il mercato. Inzaghi ha fissato alcune priorità in entrata – due nomi in pole sulle fasce (vedi articolo) – e in uscita, come già anticipato (vedi articolo). E ovviamente il primo incedibile e resta Romelu Lukaku, come già comunicato. Il primo faccia a faccia tra Ausilio e Inzaghi è già andato in scena. Solo successivamente si è unito l’AD Sport Beppe Marotta, che ha raggiunto Appiano Gentile per dare il proprio benvenuto a Inzaghi.