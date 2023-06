Gosens via per fare spazio a Frattesi, ma il sostituto arriverà

Nelle ultime ore si fanno sempre più insistenti le voci che vedono Robin Gosens sempre più lontano dall’Inter, soprattutto per fare cassa e provare ad affondare il colpo Davide Frattesi. Probabile, ma in caso di cessione del tedesco, arriverà comunque un suo sostituto.

NO SENZA RIMPIAZZO – L’Inter valuta la cessione di Robin Gosens per una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro. Il giocatore preferirebbe giocarsi le sue chance in nerazzurro nonostante la presenza di Federico Dimarco che in questa stagione è letteralmente esploso all’Inter, ma non direbbe no a una cessione in Bundesliga. L’ex Atalanta è cercato dall’Union Berlino, da poco qualificato alla prossima UEFA Champions League. In ogni caso, la dirigenza nerazzurra ha già individuato anche l’eventuale sostituto del tedesco che chiaramente verrà rimpiazzato. Difficile ipotizzare una stagione intera con il solo Federico Dimarco a sinistra.

DAL MERCATO – Il primo nome nella lista per sostituire Robin Gosens è quello di Carlos Augusto del Monza, tra le rivelazioni di questo campionato se parliamo di esterni sinistri. Il brasiliano ha messo a segno ben sei gol e cinque assist e ha un contratto che lo lega con i brianzoli fino a giugno 2024.