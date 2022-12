Gosens rigenerato da Inzaghi durante la pausa, chiude le porte al mercato

Robin Gosens è una delle sorprese della pausa invernale dell’Inter e probabilmente anche uno degli acquisti “interni” del club nerazzurro. L’esterno tedesco si è messo in mostra durante le amichevoli chiudendo le porte in faccia al mercato (o a chi lo vorrebbe fuori).

PAUSA RIGENERATIVA – In vista del mercato di gennaio bisognerà fare di necessità virtù, e con una situazione economica non ancora esaltante, sarà compito di Simone Inzaghi e il suo staff rivalutare quei giocatori fin qui poco utilizzati. Il primo nome nella lista è Robin Gosens. L’ex Atalanta è sicuramente tra le cose più positive vite fin qui durante la pausa Mondiale. Rigenerato nel fisico, i suoi progressi non sono passati inosservati a tifosi e addetti ai lavori. Simone Inzaghi lo ha impiegato con continuità contro Gzira United, Salisburgo e Real Betis trovando anche un gol. Anche nella sfida amichevole contro la Reggina ha dimostrato ancora una volta una netta ripresa e progressi significativi, sfiorando un grandissimo gol di tacco dagli sviluppi di un calcio d’angolo.