Inter, una poltrona per cinque! Tutti i nomi per l’eventuale addio di Dumfries

L’Inter in estate potrebbe salutare Dumfries. I nerazzurri però devono guardarsi attorno, i nomi per sostituirlo non mancano. Ecco cinque nomi interessanti

IL SACRIFICATO − Denzel Dumfries è l’indiziato numero uno per lasciare l’Inter nell’estate 2023. L’esigenza di fare cassa obbliga il club nerazzurro ha cedere nuovamente un pezzo pregiato della propria scuderia. L’olandese, sette gol in 65 partite di Inter, ha disputato un Mondiale piuttosto positivo. Da incorniciare la prestazione da one man show contro gli Stati Uniti, con il laterale ex PSV capace di siglare due assist e un gol nel 3-1 del Khalifa Stadium (ottavi di finale). L’Inter lo ha preso nell’estate del 2021 per 15 milioni di euro, cifra ad oggi sicuramente raddoppiata. Ma, in caso di partenza, l’Inter con chi lo dovrebbe sostituire? L’identikit è ormai noto: giocatore di gamba, veloce, giovane ma anche con esperienza e soprattutto a costi contenuti. Eccovi una sfilza di cinque possibili nomi.

Post Dumfries: candidature Inter

Nomi esteri

BUCHANAN − Il nome del laterale canadese è circolato nelle ultime settimane, dopo il buon Mondiale con la sua Nazionale. Il ragazzo, classe 1999, milita nel Brugge in Belgio. Si tratta di un ragazzo tecnico, con un’ottima gamba e più proiettato ad offendere che a difendere. Fondamentale, quest’ultimo, su cui lavorare e anche parecchio. Il suo costo si aggira attorno ai 12 milioni di euro con contratto in scadenza nel giugno del 2025. In ambito internazionale, Buchanan ha giocato appena quattro partite di Champions League più ovviamente le tre al Mondiale.

JURANOVIC − Il croato è un altro reduce dal Mondiale. Buono il suo rendimento con la Croazia di Brozovic e compagni. In Qatar le ha giocate praticamente tutte siglando anche un assist. Il ventisettenne Juranovic milita in Scozia al Celtic, squadra che lo ha prelevato dal Legia Varsavia nell’estate del 2021. Col Celtic ha giocato finora 50 partite segnando anche sei gol. Si tratta di un giocatore molto duttile, capace di alternarsi sia a destra che a sinistra. Buona anche la sua esperienza in campo internazionale: 27 presenze con la Croazia, nove presenze tra Champions ed Europa League. Il costo del suo cartellino si aggira attorno ai 10 milioni di euro.

Made in Italy

TRE NOMI NOTI − Gli altri tre nomi sono ben noti e conosciuti in Italia: Manuel Lazzari, Rick Karsdorp e Wilfried Singo. Il primo è un ex pupillo di Simone Inzaghi alla Lazio. Dopo un’ultima stagione da dimenticare, l’ex spallino ha giocato una prima parte di campionato da protagonista con 16 partite complessive e un assist. Lazzari ha rinnovato il proprio contratto fino al 2027 e ha un costo di cartellino intorno ai 15 milioni di euro. Inzaghi lo conosce molto bene e già nell’estate del 2021 lo aveva cercato per portarlo all’Inter. Ovviamente, Lotito e la Lazio sono ossi duri con cui controbattere. Quanto a Karsdorp, la sua storia alla Roma sta per concludersi nel peggior modo possibile. Con lo stesso Mourinho accusato di mobbing nei suoi confronti dopo il clamoroso sfogo nel post di Sassuolo-Roma. L’olandese, ventisettenne, può rescindere anche il proprio contratto in estate. Infine, Singo. Il laterale non ha avuto un inizio di campionato eccellente col Torino anche a causa del problema al ginocchio. Lui è il più giovane dei cinque citati, 21 anni, e probabilmente quello con maggior appeal. L’Inter potrebbe contare anche sull’aiuto di Lazaro, giocatore oggi in prestito proprio ai granata.