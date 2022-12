Inzaghi e i big match dell’Inter: gestione da migliorare nel girone di ritorno

L’Inter ripartirà in campionato il 4 gennaio nel big-match da dentro o fuori contro il Napoli. Inzaghi, rispetto alla prima parte di stagione, dovrà migliorare la gestione dei big match, vero neo dei nerazzurri nel girone d’andata.

GESTIONE – L’Inter è pronta a ripartire in Serie A. Fra le fila dei nerazzurri c’è voglia di lottare per obiettivi importanti e tornare di prepotenza nella lotta scudetto. In classifica la squadra di Simone Inzaghi paga il brutto inizio di stagione e, soprattutto, le sconfitte negli scontri diretti contro Lazio, Milan, Roma e Juventus. Un ruolino di marcia da matita rossa e figlio di alcune scelte poco lungimiranti da parte di Inzaghi. Da ricordare, in negativo, la gestione dei cambi contro la Lazio all’Olimpico e dei vantaggi dilapidati contro Milan e Roma, match in cui l’Inter, una volta in vantaggio, ha staccato la spina facendosi prima riacciuffare e poi superare dai rivali. A pesare, inoltre, è la gestione mentale delle gare. I nerazzurri, alla prima difficoltà, sembrano sciogliersi subendo l’iniziativa avversaria e non riuscendo più a produrre gioco.

CORREZIONI – Inzaghi dovrà anche lavorare sulla fase difensiva. L’Inter, a oggi, ha concesso ben 22 gol, di cui 18 fuori casa. Troppi per una squadra che vuole competere per i piani alti della classifica. Da migliorare inoltre la tenuta mentale della squadra. Sarà fondamentale generare fiducia nel gruppo, facendo accrescere la consapevolezza dei singoli. Il gruppo dell’Inter è composto da ottimi giocatori, molti dei quali hanno già vinto lo scudetto sotto la gestione di Antonio Conte: servirà ritrovare quel tipo di ferocia agonistica nelle sfide di cartello. A cominciare dal big match contro il Napoli del 4 gennaio. Un appuntamento da non fallire e primo banco di prova per la “nuova” Inter di Inzaghi: il prosieguo della stagione passa, inevitabilmente, da un risultato positivo contro i partenopei.