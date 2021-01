Gomez, si allontana l’Inter. Monchi lo vuole a Siviglia: il punto

Alejandro Gomez si allontana sempre più dall’Atalanta e anche dall’Inter. Il Siviglia punta forte su di lui, secondo Fabrizio Romano.

LINGUA MADRE – Alejandro Gomez è sempre più in rotta con l’Atalanta, dopo la lite con Gian Piero Gasperini. Il Papu farebbe comodo a molti club di Serie A, e anche l’Inter ha dimostrato un timido interesse. Ma il futuro dell’argentino sembra lontano dal nerazzurro, e anche dall’Italia. Nelle ultime ore si è infatti aggiunto anche il Siviglia alla corsa per l’ex capitano bergamasco. Monchi, direttore sportivo degli andalusi, punta forte su di lui. I contatti tra Atalanta e Siviglia sono avviati, secondo quanto afferma Fabrizio Romano. Tramonta un altro desiderio di mercato dell’Inter?

Sevilla are pushing to sign Papu Gomez, Monchi’s now working for another top deal in his ‘typical’ style. Negotiations started – Atalanta prefer to sell Gomez out of Italy. 🇦🇷 @SkySport @DiMarzio #transfers #Sevilla

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 22, 2021