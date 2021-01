Dzeko si iscrive alla lista degli scontenti ma per l’Inter ora cambia ben poco

Condividi questo articolo

Edin Dzeko Verona-Roma

Dzeko a sorpresa rischia di essere il grande partente del mercato invernale. Nei prossimi giorni la Roma deciderà cosa fare e anche la posizione dell’attaccante bosniaco è a rischio. Per l’Inter può essere una clamorosa opzione last minute a fine gennaio, ma la situazione è piuttosto ingarbugliata

TUTTI CONTRO TUTTI – Quello che sta succedendo negli ultimi giorni a Roma, sponda giallorossa, è fuori da ogni controllo. L’ultima grana in ordine di tempo riguarda Edin Dzeko, non convocato ufficialmente per infortunio ma pronto alla rottura con la società. Si prospetta un aut aut con l’allenatore Paulo Fonseca, che già in questo weekend si giocherà la panchina. Sono ore frenetiche. La Roma intanto si cautela riportando Stephan El Shaarawy nella Capitale. Poi si deciderà il futuro di Fonseca che, in caso di permanenza, potrebbe preannunciare l’addio del capitano Dzeko. Nonostante quanto detto nell’ultima ora (vedi articolo), per l’Inter l’operazione si presenta troppo complicata. Praticamente impossibile dal punto di vista finanziario. Certo, Dzeko sarebbe il perfetto vice di Romelu Lukaku, soprattutto per Antonio Conte… Come confermato anche dal giornalista Alfredo Pedullà, la pista Inter va esclusa, mentre in Italia potrà riprovarci la Juventus. Per Dzeko resta in piedi l’ipotesi estera, come per l’altro scontento Alejandro “Papu” Gomez (vedi articolo). L’Inter osserva tutto, interessata. E chissà che il 31 gennaio qualcosa non possa cambiare. Ma oggi serve un sì che tarda ad arrivare (vedi articolo).