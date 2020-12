Gomez all’Inter? Suggestione improbabile per diversi motivi

Alejandro Gomez Atalanta

Alejandro Gomez e l’Atalanta sono destinati a separarsi, è lo stesso argentino a chiarirlo. L’Inter potrebbe essere interessata al Papu, ma l’affare risulta improbabile.

ROTTURA – Alejandro Gomez lascerà l’Atalanta, ormai è una certezza. Resta da decidere se in estate, o addirittura già a gennaio. E questo ha già scatenato i principali esperti di calciomercato, che sono alla ricerca di indovinare la prossima destinazione del Papu. In Italia le pretendenti sono diverse, su tutte la Roma, il Milan e anche l’Inter sembrerebbe. All’estero, oltre all’ipotesi del buen retiro (a scelta tra Stati Uniti ed Emirati Arabi), sullo sfondo si staglia anche il PSG. Concentriamoci però sui nerazzurri di Antonio Conte: quali sono le reali possibilità che Gomez si trasferisca a Milano?

TATTICA – Viene da pensare che siano veramente poche, in primis per un banale quanto angolare motivo tattico. Gomez è infatti il classico trequartista che fa degli ultimi 30 metri la sua comfort zone, amando svariare su tutto il fronte d’attacco. E il gioco dell’Atalanta è costruito anche in funzione di questo, con i pretoriani Remo Freuler e Marten De Roon a garantire la corretta copertura alle sue spalle. Il Papu non ama (eufemismo) i compiti difensivi, e pure in fase offensiva ha un approccio tendenzialmente anarchico. Caratteristiche che mal si sposano con il calcio codificato di Antonio Conte. Senza scomodare l’esperienza di Christian Eriksen, lo diciamo subito: Gomez non è adatto a fare la mezzala.

BILANCIO – Bisogna poi valutare anche l’aspetto economico. Non tanto relativo al cartellino: l’Atalanta nel 2014 lo acquistò per circa 4,5 milioni di euro dal Metalist (fonte: Transfermarkt) pertanto, anche con un eventuale indennizzo, il suo acquisto sarebbe facilmente ammortizzabile. Tuttavia Gomez guadagna 1,8 milioni di euro netti (fonte: Calcio&Finanza). Uno stipendio che nelle big del calcio appartiene alla fascia medio-bassa, con la quale il Papu non si sente affine. E per di più viene facile pensare che, a quasi 33 anni (il prossimo 15 febbraio), sia alla ricerca dell’ultimo grande contratto della sua carriera. Che difficilmente sarà l’Inter ad offrirgli.