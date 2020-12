Si è conclusa l’Assemblea della Lega Serie A: ecco i temi discussi oggi

Condividi questo articolo

Logo Serie A Inter-News

Oggi si è tenuta l’Assemblea della Lega Serie A, con tutti i presidenti presenti (in video). Ecco il comunicato.

BENVENUTO – Nell’odierna assemblea della Lega Serie A c’è stata una “prima volta”. Ecco il comunicato: “L’Assemblea della Lega Serie A si è svolta oggi in collegamento video con la partecipazione di tutti i venti Club. Alla riunione ha preso parte per la prima volta il Presidente del Parma Kyle Krause, accolto dal benvenuto del Presidente di Lega Serie A Paolo Dal Pino e dall’applauso dei suoi colleghi Presidenti”.

TEMI – “Le Società si sono aggiornate sulla cosiddetta “operazione private equity” per definire l’ingresso del Consorzio CVC-Advent-Fsi nella futura MediaCo con una quota del 10%. I Club all’unanimità, riconoscendone l’impegnativo e incessante lavoro svolto nelle ultime settimane, hanno rinnovato il mandato al Comitato formato da Agnelli, Campoccia, De Laurentiis, Fenucci e Fienga e all’AD De Siervo di proseguire la negoziazione con il Consorzio per definire tutti gli aspetti della trattativa entro la prima settimana del mese di gennaio. Per quanto riguarda le raccomandazioni medico-sanitarie predisposte dalla Federazione Medico Sportiva Italiana si provvederà anche nei prossimi giorni ad analizzare i possibili miglioramenti alle procedure adottate attualmente, sempre nell’ottica della massima tutela e salvaguardia della salute di atleti e tesserati”.