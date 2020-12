Liverani: “Bisogna capire i momenti delle partite. Inter e Milan, una differenza”

Condividi questo articolo

Fabio Liverani Parma

Fabio Liverani, nella conferenza stampa alla vigilia di Parma-Cagliari, espone le differenze tra le gare contro Inter e Milan dei gialloblu.

DIFFERENZE – Fabio Liverani analizza il pareggio contro il Milan di domenica. Che, per il suo Parma, si tratta del secondo 2-2 strappato a San Siro dopo essere stati in duplice vantaggio. Finì così anche contro l’Inter, infatti, lo scorso 31 ottobre. Ecco le sue parole: «Bisogna continuare a lavorare, capire i momenti delle partite e preoccuparci di più degli uomini che della palla, in certe situazioni. Noi eravamo perfetti sulla palla, sul cross di Calabria, ma distanti da chi poteva fare gol: è questo su cui possiamo migliorare. Mentre sull’Inter sicuramente c’era una pressione molto forte con il Milan, obiettivamente, dopo l’1-2 non mi ricordo una grande pressione vicino alla nostra porta. Sicuramente era diversa l’ultima mezz’ora: non abbiamo sofferto, non abbiamo dovuto barricarci, abbiamo tenuto palla e gestito. Poi l’episodio e le qualità dei giocatori avversari possono rompere questi equilibri».