Godin al Cagliari, tutto fatto: definita la partenza del giocatore da Milano

Godin al Cagliari, dopo qualche giorno di attesa, è una trattativa ormai chiusa. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Inter-News.it il difensore è in partenza da Milano e sono già definiti i prossimi passaggi. Anche l’ufficialità è imminente.



IL SALUTO – Diego Godin passa al Cagliari a titolo definitivo. Il difensore lascia l’Inter dopo un anno, con trentasei presenze e due gol in tutte le competizioni. Lunedì l’uruguayano ha svolto le visite mediche a Roma, alla clinica Villa Stuart, ma per alcune formalità burocratiche si è dovuto rimandare l’ufficialità. Questi ultimi dettagli sono stati risolti nella giornata di ieri, oggi sarà il giorno dello sbarco in Sardegna. Come raccolto da Inter-News.it fra poco più di due ore Godin sarà a Cagliari, atterrando all’aeroporto di Elmas con un volo proveniente da Milano. Per evitare assembramenti la società rossoblù chiede ai tifosi di non presentarsi in aeroporto , ma ha già predisposto un evento ufficiale. Lunedì si terrà la presentazione ufficiale, con la conferenza stampa e un incontro con il pubblico alla Sardegna Arena. L’ormai ex giocatore dell’Inter sarà già a disposizione di Eusebio Di Francesco per il match casalingo con la Lazio, in programma sabato alle ore 18. Per Godin al Cagliari è pronto un contratto triennale.

Fonte: Inter-News.it – Riccardo Spignesi