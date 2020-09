Inter-Fiorentina: le scelte di Conte sui giocatori in uscita – SM

Antonio Conte Inter

Inter-Fiorentina di sabato sera sarà l’esordio in campionato dei nerazzurri. Antonio Conte intende tenere fuori i giocatori in uscita, ma ha comunque un’ampia scelta soprattutto a centrocampo

Sabato l’Inter farà il suo esordio in campionato in casa contro la Fiorentina. Secondo “Sport Mediaset” Antonio Conte ha fatto una scelta precisa e non ci sarà spazio per quei giocatori che al momento sembrano essere in uscita dal progetto. Non dovrebbero quindi scendere in campo Brozovic, Nainggolan e Skriniar, al momento considerati sul mercato. Il tecnico ha comunque ampia scelta e ha sempre la tentazione di poter lanciare Vidal dal primo minuto.