Godin al Cagliari, Giulini annuncia: “Un grande giorno”

Condividi questo articolo

Giulini

Godin è ormai praticamente un giocatore del Cagliari. Il presidente del club sardo Tommaso Giulini annuncia su twitter un “grande giorno” per la squadra rossoblu

Come anticipato dalla redazione di Inter-News.it (leggi qui) oggi è il giorno di Diego Godin al Cagliari. Il difensore uruguagio arriverà in Sardegna nel pomeriggio di oggi e firmerà il contratto con i rossoblu. Lo stesso presidente Tommaso Giulini ha pubblicato un tweet dove è difficile non immaginare un collegamento con l’arrivo di Diego Godin in Sardegna: «E’ un grande giorno».