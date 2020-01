Giroud, Inter cambia idea! Nerazzurri al lavoro su altri nomi – TMW

Quotazioni in calo per Olivier Giroud all’Inter, il club nerazzurro infatti sarebbe alla ricerca di altre soluzioni last minute

LE ULTIME – Secondo quanto riportato da “TuttoMercatoWeb.com”, Olivier Giroud sarebbe sempre più lontano dall’Inter. Infatti, nonostante l’accordo e i nuovi recenti contatti con il Chelsea, il club nerazzurro non sarebbe più convinto di chiudere per il francese. Difficile dunque vedere l’attaccante dei Blues alla corte di Antonio Conte. Gli uomini mercato della società meneghina sarebbe quindi al lavoro su altri obiettivi last minute per portare all’ombra della Madonnina un altro attaccante.

Fonte: Alessio Alaimo – TuttoMercatoWeb