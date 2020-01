Petagna-Napoli, l’attaccante “decide” futuro di Llorente e Pinamonti – GDM

Andrea Petagna, attaccante della Spal, sarebbe a un passo dal Napoli: l’accordo e la relativa formula decidono di Fernando Llorente e Andrea Pinamonti

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Spal e Napoli sarebbero ai dettagli per il trasferimento a titolo definitivo di Andrea Petagna in maglia azzurra. Il passaggio dell’attaccante però non avverrebbe subito, in quanto sarebbe prevista la sua permanenza in prestito agli spallini fino al termine della stagione. La fumata bianca di questa trattativa “decide” di fatto il futuro di due giocatori. Uno è Fernando Llorente, centravanti della squadra partenopea ed obiettivo dell’Inter, che difficilmente sarà ceduto in questi ultimi giorni di gennaio. L’altro è invece Andrea Pinamonti, indicato come possibile sostituto di Petagna in caso di partenza di quest’ultimo in questa sessione di mercato.