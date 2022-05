Ginter, niente Inter. Il difensore firmerà con un altro club tedesco – Sky

L’Inter ha vinto contro l’Udinese e continua a sognare il bis scudetto. Il titolo darebbe sicuramente un appeal diverso nel calciomercato anche se, un nome seguito a lungo, non verrà in nerazzurro. Ginter infatti rimarrà in Bundesliga.

FUTURO – L’Inter non prenderà a zero il difensore del Borussia Mönchengladbach Ginter. Il centrale va in scadenza a giugno con il club ma rimarrà in Bundesliga. A riportarlo è Fabrizio Romano tramite il suo profilo Twitter che afferma come Ginter e i suoi agenti abbiano trovato un accordo con il Friburgo da tempo. Niente Inter dunque per lui che rimarrà in Germania.

Fonte: Twitter Fabrizio Romano