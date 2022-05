Inter, da Bologna a Udine reazione immediata e non scontata: un segnale

L’Inter batte l’Udinese e tiene viva la corsa scudetto dopo la vittoria del Milan con la Fiorentina. Se i 3 punti della squadra di Inzaghi erano doverosi, certamente non erano altrettanto scontati. Lo dice il recente passato

RISULTATO NON SCONTATO – L’Inter sul campo dell’Udinese ha risposto ai 3 punti del Milan, vittorioso a San Siro con la Fiorentina. Una vittoria che tiene ancora vive le speranze scudetto per la squadra di Simone Inzaghi, reduce dallo scivolone nel recupero della ventesima giornata di campionato con il Bologna. E se il trionfo a Udine era sia doveroso che vitale per l’obiettivo finale, certamente non era così scontato. E a dirlo non siamo noi ma la recente storia dell’Inter.

SCIVOLONI SIMILI – La caduta contro il Bologna a livello psicologico rischiava di pesare quasi quanto quella nel derby di ritorno, in pratica la partita che consegna al Milan un jolly importante in caso di arrivo a pari punti. Anzi, forse anche di più dato che avrebbe consegnato la vetta all’Inter a quattro giornate dalla fine. Il timore era che la squadra non riuscisse a reagire proprio come successo dopo la stracittadina del 5 febbraio quando i nerazzurri di Simone Inzaghi impiegarono quasi due mesi per risollevare la testa.

FOLLE RINCORSA – Ora invece in pochi giorni Samir Handanovic e compagni sono stati bravi a vedere il bicchiere mezzo pieno nonostante l’enorme amarezza di una partita buttata via in modo beffardo. E in quel bicchiere mezzo pieno ci sono ovviamente i 9 punti ancora a disposizione e una finale di Coppa Italia ancora da disputare che se per molti può essere una partita in più e quindi un dispendio di energie notevole, per l’Inter rappresenta un altro potenziale trofeo e quindi energia positiva da sfruttare anche in ottica scudetto. Con l’Udinese si è intravista inoltre una generale serenità che denota fiducia nei propri mezzi. È una rincorsa dal risultato per nulla scontato, ma l’Inter è tenuta a dare tutto e i segnali positivi in tal senso non sono mancati.