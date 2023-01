Gagliardini, Inter e Nottingham Forest possono non parlare: l’aspetto per gennaio – Sky

Gagliardini può già essere arrivato alla fine della sua non certo eccezionale esperienza all’Inter, iniziata sei anni fa proprio a gennaio. Il Nottingham Forest, come raccontato nelle ultime ventiquattro ore (vedi articolo), è interessato e può anticipare il suo addio. Ne parla Marchetti a Sky Sport 24.

A QUANDO LA PARTENZA – Luca Marchetti non esclude l’addio immediato all’Inter di Roberto Gagliardini, ma c’è una questione da sistemare: «Se ne va sicuramente no. Se ne andrà a giugno, non c’è l’intenzione di rinnovare quest’esperienza molto lunga. Il Nottingham Forest potrebbe prenderlo adesso, sta parlando a giugno e potrebbe anticiparlo a ora. Non ne faranno una questione di prezzo, non credo che ci sia bisogno che si parlino: è più importante che il Nottingham Forest trovi l’accordo con Gagliardini».