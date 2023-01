Biasin: «Inter esclude partenza di Skriniar! Adesso ci auguriamo solo una cosa»

Fabrizio Biasin, giornalista e noto tifoso dell’Inter, ha parlato della possibile cessione di Milan Skriniar già a gennaio. Il collega riporta quanto ribadito dalla società nerazzurra.

NO A GENNAIO – Fabrizio Biasin parla della possibile cessione a gennaio del difensore slovacco: «L’Inter esclude la partenza di Milan Skriniar. L’unica cosa che ci si deve augurare è che il giocatore dia il massimo fino all’ultima partita. Come ha sempre fatto e come ha fatto Perisic un anno fa, per dire».