Gabigol, Tottenham sul giocatore. Scambio con Eriksen? – Daily Mail

Gabigol verso la Premier League einserito nell’affare Eriksen? Questo il clamoroso scenario suggerito dall’Inghilterra dove si parla dell’interessento di diversi club tra cui il Tottenham

SCAMBIO ? – Secondo quanto riportato dal Daily Mail il Tottenham – visto l’infortunio serio di Harry Kane – sta pensando di presentare un’offerta all’Inter per Gabigol. I nerazzurri hanno fissato a 30 milioni il prezzo per l’attaccante brasiliano con West Ham e Chelsea pronte a sfidare gli Spurs e il Flamengo suo ultimo club. Naturlamente – se l’interessamento del club allenato da José Mourinho dovesse essere confermato – potrebbe arrivare il suo inserimento della trattativa per portare Christian Eriksen all’Inter.