Liverani e gli infortuni Lecce: “Emergenza continua. Farias e Babacar…”

Il girone di ritorno dell’Inter di Conte inizierà da Lecce. Il match si giocherà domenica prossima alle 15 con i giallorossi che cercheranno di recuperare i numerosi infortunati. Ecco le parole di Liverani in conferenza stampa

INFORTUNATI – «Alcune assenze non erano preventivate fino a ieri come quella di Tabanelli. Farias, invece la risona ha riportato un problema muscolare, un problema che non gli sta permettendo di lavorare con continuità con il gruppo. Calderoni ha provato per un problema alla caviglia. Anche Bleve ha un problema muscolare. L’emergenza continua, abbiamo la squadra per poter affrontare la partita di domani. Chi c’è è in grado di poter giocare e di dare il massimo fino alla fine. Mancosu si porta ancora dietro gli strascichi della scorsa stagione, lui è un generoso, aiuta la squadra e per noi è un valore aggiunto, ma ha bisogno ancora di tempo. Babacar ha avuto un piccolo affaticamento perché sta alzando il livello di preparazione e questo si vede. Falco convive con un problema, che si porta dietro. Meccariello è a disposizione e rappresenta una valida alternativa agli altri due centrali». Queste le parole dell’allenatore del Lecce Fabio Liverani.

Fonte: calciolecce.it