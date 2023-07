Frattesi, anche Riso nella sede dell’Inter! Incontro a tre – IN

Come anticipato pochi minuti fa, sono ore caldissime per la chiusura dell’affare Davide Frattesi. Come conferma il nostro inviato Roberto Novella, anche l’agente del giocatore, Beppe Riso, è da poco arrivato nella sede dell’Inter. Con un incontro a tre in corso.

MEETING – Grossi passi avanti, dopo la cessione ufficiale di Marcelo Brozovic, per la trattativa Davide Frattesi. Al momento nella sede dell’Inter è appena arrivato l’agente del giocatore, ovvero Beppe Riso. Incontro a tre in corso, con anche Paolo Busardò – agente di Samuele Mulattieri – già presente in sede. Dopo l’accordo tra i club, dunque, si lavora per definire anche gli ultimi dettagli contrattuali per i due giocatori. In attesa, poi, della chiusura ufficiale.