Frattesi possibile vice-Barella ma in casa Inter tiene banco il futuro di Sensi – Sky

Frattesi si candida come possibile colpo di mercato nel 2022 e l’Inter è in prima fila per assicurarsi le prestazioni del centrocampista azzurro. Come riportato a Sky Sport, a gennaio i ragionamenti in casa nerazzurra dipenderanno anche dal futuro di Sensi

ALTERNATIVE IN MEZZO – Il nome di Davide Frattesi è da tempo sul taccuino dell’Inter, che in questa stagione sta monitorando da vicino il centrocampista classe ’99. Ed il nome di Frattesi, ad esempio, secondo Matteo Barzaghi – giornalista di Sky Sport – può essere preso in considerazione come vice di Nicolò Barella, ma non è l’unico. Ovviamente. In vista del mercato di gennaio, oltre al possibile doppio colpo a centrocampo (vedi articolo), va fatto un discorso a parte su Stefano Sensi, che si trova davanti a un bivio. Ora che sta bene fisicamente può essere utile nelle rotazioni di Simone Inzaghi ma allo stesso tempo è in cerca di continuità. Pertanto non è da escludere una partenza di Sensi a gennaio, essendo alla ricerca di spazio che all’Inter difficilmente troverà. La partenza di Sensi può avvicinare già a gennaio Frattesi all’Inter?